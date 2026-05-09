“ロンバケ”現象を巻き起こしてから約30年。今なお唯一無二の存在感を放つ山口智子が、8日に放送されたTBS系トーク番組『A-Studio＋』(毎週金曜23:00〜)にゲスト出演した。デビュー作となったNHK連続テレビ小説『純ちゃんの応援歌』の舞台裏から、大ヒットドラマ『ロングバケーション』(フジテレビ)、さらに結婚31年目を迎えた夫・唐沢寿明との関係性まで、飾らない言葉で明かした。(左から)山口智子、唐沢寿明山口は短大進学を機