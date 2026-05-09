北山宏光が主演し、加藤千尋（セントチヒロ・チッチ）がヒロインを務める、内藤瑛亮監督によるホラー映画『氷血』より、本日5月9日（呼吸の日）に“呼吸、凍結。”寸前のキャラクターカット3点が解禁された。【写真】呼吸も凍てつくほどの絶望に触れる直前を写したキャラクターカット本作は、雪に閉ざされた世界を舞台に、家族の平穏な日常が突如“白い怪異”に侵されていく“侵蝕感”ホラー。幼い息子・晶を連れて、豪雪地