『JSA』や『オールド・ボーイ』『お嬢さん』などで知られるパク・チャヌク監督の新作『The Brigands Of Rattlecreek（原題）』に、オスカー俳優のマシュー・マコノヒーやオースティン・バトラー、ペドロ・パスカルら、ハリウッドの実力派が出演することが分かった。【フォト特集】＜第98回アカデミー賞＞豪華セレブがレッドカーペットに登場！Varietyによると、本作は、ホラー西部劇映画『トマホーク ガンマンvs食人族』や『ブ