◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（９日・バンテリンドーム）巨人の丸佳浩外野手が９日、１軍に合流した。中日戦が行われるバンテリンドーム入りした。１９年目の今季は１４打数１安打、打率７分１厘と打撃の状態が上向かず、４月２０日に登録抹消。阿部監督から「試合勘を取り戻してほしい」と求められていたなかで、ファームでは１４試合に出場し打率３割２分４厘と結果を残してきた。得点力不足に悩む打線の起爆剤として期