◆米大リーグホワイトソックス８―１２マリナーズ（８日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が８日（日本時間９日）、本拠地・マリナーズ戦に「２番・一塁」でフル出場し、初回に先取点となる１５号を放ったが、４打数１安打で乱打戦に敗れて空砲に終わった。ジャッジはこの日、本塁打が出なかったため、１５本塁打は再びメジャー全体のトップタイとなった。５７三振もメジャー