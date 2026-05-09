「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女で、モデルの梶原叶渚のメイク姿が話題になっている。９日までにインスタグラムで「久しぶりにガッツリメイクしました」とつづると、自撮りショットをアップ。アイラインを太く長く引いており、目力がアップしたメイクを施している。この投稿にファンからは「姉さん。。。。平成ぽくてかわいい」「まじで可愛すぎる……」「やばいかっこいい」「最強カンちゃ