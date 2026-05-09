国内の携帯電話市場が、数年ぶりに本格的な値上げの局面を迎えている。ＮＴＴドコモ、ａｕ、ソフトバンクの大手３社は、データ通信無制限プランで実質的な料金引き上げを進めている。背景にあるのは物価高と、爆発的に増大する通信量への設備投資だ。楽天モバイルが価格を据え置く中、生活に欠かせない通信費の増大が家計を圧迫し始めている。政府主導の値下げ圧力によって定着した「各種割引適用後の４０００円台」という無制