◆米大リーグドジャース―ブレーブス（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１打席目はカウント１―２から外角低めいっぱいの９８・３マイル（約１５８・２キロ）の直球に全く手が出ず、見逃し三振に倒れた。相手先発は２４年のサイ・ヤング賞左腕のセールだ。すでにメジャートップタイ