米国とイスラエルが仕掛けた対イラン軍事作戦の停戦期限から2週間あまり。戦闘終結に向けた合意をめぐり、トランプ大統領は「イランの方が私よりも合意を望んでいる」と連日わめいているが、負け犬の遠吠え状態だ。イランの核開発計画について事実上譲歩しても、足元を見られてまとまらない。米国内のガソリン価格は節目の4.5ドルを突破し、14日から国賓訪中を控える。トランプ大統領の時間切れ。協議はこの数日がヤマ場になりそ