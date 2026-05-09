ホッフェンハイム町田浩樹についてクリスチャン・イルツァー監督が言及ドイツ1部ホッフェンハイムを率いるクリスチャン・イルツァー監督が、最終盤を迎えたブンデスリーガの戦いと、復帰が近づく日本代表DF町田浩樹の状態について言及した。現地時間5月8日、クラブ公式サイトがホーム最終戦となる第33節ヴェルダー・ブレーメン戦に向けた指揮官のコメントを伝えている。現在、来季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権争い