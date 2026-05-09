スポルティング守田英正がリーズ移籍か、狙いは“日本代表コンビ”の再現かポルトガル1部スポルティングに所属する日本代表MF守田英正は、現地時間5月8日時点でイングランド1部リーズ・ユナイテッドへの移籍に近づいている。今季終了後に契約満了を迎えるなか、ポルトガル紙「A BOLA」は「守田にはすでにリーズからの公式オファーが届いている」と報じ、30歳の日本人MFが長年の夢であったプレミアリーグ参戦に向けて「移籍まであ