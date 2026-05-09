子どもと一緒に竹を食べる「珍珍」。（２月１０日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都5月9日】中国四川省のパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、子どもと一緒に竹を食べるパンダの「珍珍（ジェンジェン）」が撮影された。珍珍は米国の動物園で生まれ、2010年から同センターで飼育されている。