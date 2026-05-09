米中央軍は8日（現地時間）、米国の対イラン海上封鎖を突破してオマーン湾のイランの港に入港しようとしたイランのタンカー2隻を無力化したと発表した。中央軍はこの日、X（旧ツイッター）を通じて、米空母「ジョージ・H・W・ブッシュ」から出撃した米海軍のF／A−18スーパーホーネット戦闘機がタンカー2隻の煙突に精密誘導弾を発射した、と伝えた。中央軍は「シー・スターIII」と「セブダ」のタンカー2隻は積荷がない空の状態だっ