元KAT-TUNのメンバーで、歌手の田中聖（40）が、弟たちと会話する姿に反響が寄せられている。【映像】田中聖、弟との動画田中は5人兄弟の次男で、四男の樹（30）は、アイドルグループ「SixTONES」のメンバーとして活躍している。2026年3月11日、歌手や俳優として活動する三男・彪（34）が、YouTubeチャンネルで、年に1度だという家族旅行の様子を公開。「聖痩せたね」「聖、元気で良かった。おかえり」と話題になっていた。