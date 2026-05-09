◇ナ・リーグドジャース−ブレーブス（2026年5月8日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、本拠でのブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は一度もスイングすることなく見逃し三振に倒れた。相手先発のセールは24年にサイ・ヤング賞を獲得するなど通算151勝の実力派左腕。今季も両リーグ最多タイとなる6勝を挙げている。初回の第1打席、外角直球を3球続けられ、1ボール2ス