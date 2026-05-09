子宮体がんによる子宮摘出手術を経て、抗がん剤治療の完了と撮影現場への復帰を公表していた俳優の西丸優子さんが、自身のインスタグラムを更新。恒例の?コーデ3連発?を投稿しています。 【写真を見る】【 西丸優子 】カジュアルコーデの極意「まず1番は清潔感！」楽ちんでもダル着感を抑えるテクを伝授西丸さんは「ちょっとそこまで行く感じで、カジュアルに振り切った楽ちんコーデ」と投稿。1ポーズめは薄いマスタード色