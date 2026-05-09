タレントのほしのあき（49）が8日、自身のインスタグラムを更新。夫・三浦皇成騎手（36）と登山デートを楽しむプライベートの様子を公開した。【写真】「登るスピード速くてすごい」夫・三浦皇成騎手との“登山デート”の様子を公開したほしのあきほしのは「久し振りの登山 今回は筑波山!!ロープウェイで上がった事はあったけど歩いて上がるのは初めて！ビックリするくらいの階段を上がったり、岩場を上がったり楽しかった〜」