お笑いコンビ「8.6秒バズーカー」は2014年に結成後、間もなく「ラッスンゴレライ」のリズムネタで大ブレイク。1日に22本もの仕事をこなし月収は500万円となったが、その後の騒動により人気が急落し、月収は8万円に。『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」はキッチンカーで生計を立てる現在の「はまやねん（35）」に密着した。【映像】「走ってて恥ずかしい」400万円のキッチンカー&激痩せした現在の姿 2026年4月17日、