◇ア・リーグブルージェイズ2―0エンゼルス（2026年5月8日トロント）ブルージェイズは8日（日本時間9日）、本拠でエンゼルスと戦い、接戦を勝ち切って連敗を4でストップした。「4番・三塁」で出場した岡本和真内野手（29）は先制打を含む3打数1安打1打点の活躍で勝利に貢献。華麗な守備でも大観衆を沸かせた。ジョン・シュナイダー監督（46）は試合後の会見で岡本の守備面での成長を口にした。岡本は3回1死一、二塁、中