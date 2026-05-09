気象台は、午前11時22分に、暴風警報を大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】岩手県・大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町に発表 9日11:22時点沿岸南部では、9日夕方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大船渡市□暴風警報【発表】9日夕方にかけて警戒風向西・陸上最大風速15m/s■一関市□なだれ注意報11日にかけて注意■