犬が賢く育つためにできることはある？ SNSや動画サイトでは、ペットに関する情報や映像が数多く発信されています。 なかには、見ている人が驚くような賢い行動や可愛らしい仕草を見せる犬もいて、「うちの子もこんな風に育てたい！」と思う飼い主さんもいると思います。 反対に「賢いのは生まれつきで、うちの子には無理！」と思う人もいるのではないでしょうか。 犬が賢くなるかどうかは、もちろん生まれ持っ