ブンデスリーガ第33節が8日に行われ、ドルトムントとフランクフルトが対戦した。フランクフルトに所属するMF堂安律がリーグ戦5試合ぶりに先発出場し、DF小杉啓太がメンバー外となった一戦は、2分にジャン・ウズンのゴールでアウェイのフランクフルトが先制に成功した。しかし、42分に右からの折り返しに合わせたセール・ギラシが同点弾を決めると、45＋1分にはニコ・シュロッターベックのゴールでドルトムントが逆転に成功。