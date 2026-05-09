岐阜県北方町で8日午後、路線バスと自転車の女子高校生が接触する事故がありました。警察によりますと、8日午後4時すぎ、北方町にある岐阜農林高前のバス停で停車しようとした岐阜バスと、後ろから走ってきた自転車が衝突する事故がありました。自転車に乗っていた女子高校生(17)はバスとガードレールの間に挟まれ、両足の痛みを訴えて病院に搬送されましたが、軽傷とみられています。バスの男性運転手(64)と