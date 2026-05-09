グラスノ―はここまで3勝をマークしている(C)Getty Imagesドジャースは現地5月8日、タイラー・グラスノーが「腰のけいれん」によるIL（負傷者リスト）入りを発表した。かわって右腕のポール・ガーベイスが昇格した。【動画】打撃不振だった大谷翔平が復調か！？マルチ安打をまとめてチェックグラスノ―は6日のアストロズ戦に先発。2回の投球練習中に異変を訴え、緊急降板していた。デーブ・ロバーツ監督は試合前にグラスノー