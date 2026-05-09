ワカモノリサーチは、全国の現役女子高生304人を対象に「もし1日入れるとしたら入ってみたいアイドルグループ」ランキングに関するインターネット調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：TWICE2位は、韓国でも日本でも人気のK-POPグループ「TWICE（トゥワイス）」でした。抜群のスタイルや卓越したダンスが多くの女子高生を魅了しており、「世界的アイ