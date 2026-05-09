歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月8日、自身のInstagramを更新。八代目尾上菊五郎さんとの着物ショットを披露しました。【写真】市川團十郎、着物ショットを披露「この77年世代コンビヤバい」市川さんは「5月8日（金）18:30頃〜『首都圏ニュース』放送予定です。NHK片山 千恵子さんにインタビューしていただきました」とつづり、1枚の写真を投稿。市川さん、八代目尾上菊五郎さん、NHKの片山アナウンサーとのスリーショットを公開し