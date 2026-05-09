「このままではお先真っ暗だ」。駆け出し会社員の20代女性が絶望感を抱いたきっかけはニュースで流れてきた「老後2000万円問題」でした。しかし、その焦りによって節約や投資に目覚めた彼女は、赤字家計から4年間で1000万円の貯蓄を実現します。人気YouTuber・節約オタクふゆこさん、その人生の転機と「貯金は9割がメンタル」と語る真意とは。 【写真】「ギャップがすごい！」限界飯で節約した20代→資産運用で馬主にまでな