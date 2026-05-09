俳優の窪塚洋介の妻で、起業家でユーチューバーの“PINKY”こと窪塚優香さん（42）が9日までに自身のインスタグラムを更新。洋介の47歳誕生日を家族で祝う様子を披露した。花束を手に笑顔を見せる洋介と自身、8歳長女の3ショットをアップした。洋介は7日に47歳誕生日を迎えており、優香さんは「Happy47thbirthday,my dearest and best partner（私の最愛で最高のパートナー、47歳の誕生日おめでとう）」とつづった。優