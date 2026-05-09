「母の日のギフトは、形式的な物のやりとりよりも、普段は言葉にしづらい感謝の気持ちを自然に伝えるための“きっかけ”という役割が大きいと思います。近年は、感謝を伝えるにとどまらず、母と子の距離を近づけるイベントとしても捉えられていると感じます」【統計グラフ】母の日にいくら使う？ギフトの平均予算毎年盛り上がりをみせる母の日について、そう分析するのはギフトコンシェルジュの河野ひろこさん。“一緒に楽しむ”