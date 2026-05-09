女優の山口智子（61）が8日に放送されたTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。長年の趣味について語った。女優デビュー作で共演して以来、親交が深いMCの笑福亭鶴瓶に「フラメンコか？」と長年の趣味について振られた山口は「フラメンコはずっと続けてますよ。踊りまくってます」と応答。「年1回は絶対修行に行く。1カ月ぐらいスペインに。踊りまくりに行く」とライフワークになっていることを明かした。鶴