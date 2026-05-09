【モデルプレス＝2026/05/09】元日向坂46の齊藤京子が5月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理のショットを公開した。【写真】28歳元日向坂「見た目から豪華すぎ」高クオリティの手作りアクアパッツァ披露◆齊藤京子、本格的なアクアパッツァ齊藤は「アクアパッツァ作ってみました」「初めて作ったのですがめちゃくちゃ美味しくできました 家族みんなで食べたので秒殺でなくなりました」とつづり、手作りのアクアパッツ