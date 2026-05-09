東方神起の元メンバーで、ミュージカル俳優としても活躍中のジュンスが、「百想（ペクサン）芸術大賞」で新たに設けられたミュージカル部門演技賞の初の受賞者に選ばれた。去る5月8日、ソウル江南（カンナム）区のCOEX Dホールにて、授賞式「第62回百想芸術大賞with GUCCI」が開催された。【写真】「アイドル時代の100倍」ジュンス、ミュージカル進出で大儲け!?今年の授賞式では、韓国ミュージカル60周年を記念して、ミュージカル