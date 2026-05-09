【モデルプレス＝2026/05/09】お笑いタレントの横澤夏子が5月6日、自身のInstagramを更新。娘たちとのお出かけショットを公開し、話題となっている。【写真】35歳3児の母芸人「お揃い可愛い」GW中の家族ショット公開◆横澤夏子、お出かけショット公開横澤は「ゴールデンウィークくたくた！いろんなとこ行った！たくさん遊んだ！」とつづり、写真を複数枚投稿。横澤と子どもたちが鯉のぼりを見上げている姿や、虹色のワンピースの背