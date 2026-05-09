【モデルプレス＝2026/05/09】Mrs. GREEN APPLEが5月9日までに、公式X（旧Twitter）を更新。2024年4月12日リリースの『ライラック』がApple Musicのトップソングランキングで1位になったことを報告し、反響が寄せられている。【写真】ミセス大森「美しすぎて心臓止まる」突然の赤髪ビジュ◆ミセス「ライラック」がApple Musicトップソングランキングで1位投稿では「2024年4月12日リリースの『ライラック』がApple Musicのトップソ