春を迎え、早くもクマ被害が相次いでいる。【衝撃写真】「6発撃っても死なない」「頭皮が裂けてにホッチキス30針」ヒグマに襲われた男性の生々しい傷跡5月5日、山形県で複数の外傷のある男性の遺体が発見された。近くには体長1メートル程度のクマがおり、猟友会員が駆除した。5月7日にも、岩手県の山林で女性の遺体が発見されている。5月6日から、近くに住む60代の女性が山菜採りに行ったきり行方不明になっており、警察や消防