卓球の五輪２大会団体銀メダルの平野美宇の意外な交友関係が反響を呼んでいる。元日向坂４６・潮紗理菜のインスタグラムに登場した平野。９日までの投稿で、潮は「少し前に美宇ちゃんと」と書き始め、２ショットを公開。「改めてお誕生日おめでとうでしたずっと笑っていたな〜！！気付いたらあっという間みうちゃんの頭からブロッコリー生えてるみたいな写真になった笑楽しい時間はあっという間！」とつづっている。