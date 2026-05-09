◆米マイナーリーグコメッツ―ビーツ（８日、米オクラホマ州オクラホマシティ＝チカソーブリックタウンボールパーク）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３３）が８日（日本時間９日）、傘下３Ａのマイナー・コメッツで本拠地・ビーツ戦に「３番・遊撃」でスタメン出場し、１打席目に安打を放つなど、３打数１安打で途中交代した。４月４日（同５日）の敵地・ナショナルズ戦以来、約１か月ぶりの実戦復帰だった。ベッツは