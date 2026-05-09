◆米男子ゴルフツアーマートルビーチ・クラシック第２日（８日、サウスカロライナ州デューンズクラブ＝７３４７ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、１７位で出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）が５バーディー、２ボギーの６８で回り、通算６アンダーで首位と４打差の８位に浮上した。２位から出た中島啓太（フリー）は７２とスコアを落とし、５アンダーの１５位に後退した。平田憲聖（エレコム）は７１と伸ばせ