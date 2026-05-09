あなたは読めますか？突然ですが、「嗚咽」という漢字読めますか？小説のクライマックスや感動的なシーンの描写でよく見かける言葉ですが、いざ漢字で提示されると、読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「おえつ」でした！「嗚咽」とは、声を詰まらせて泣くことを意味します。こみ上げる感情を抑えようとしても抑えきれず、息が詰まるようにして泣きじゃくる様子を指す言葉です。実際の使い方の