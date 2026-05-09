東京都心は、雲が少なく気持ちのいい青空が広がっています。10日にかけても晴れて、すがすがしい陽気になりそうです。【午後の天気】南部、北部ともに、カラッと晴れて、雨の心配はありません。ただ、風が強めに吹くため、強風に注意してください。日中の最高気温は、8日より少し低く、東京都心で24度などほぼ平年並みの見込みです。【週間予報】10日は風もおさまり穏やかに晴れるでしょう。来週も晴れる日が多く、週の前半は、連