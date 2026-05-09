お笑いコンビ・東京ホテイソンのショーゴが９日放送のＴＢＳ系「夜明けのラヴィット！」に出演。自身の芸名を改名することを考えていると明かした。８日の生放送では、ショーゴが東京ノービスボディビル選手権大会に出場したものの、予選で敗退したことを報告していた。この日放送のアフタートークでも「上半身はほんと良かったんですけど、下半身が細くて。ピックアップ（予選会）っていって。３票入れば、上がれたんです。自