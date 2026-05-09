チームみらいは８日、結成から１年を迎えた。先の衆院選で党勢を急拡大させ、政策面でも存在感を示しつつある。今後は目指す政党像をどう描くかが課題となる。安野党首は８日の記者会見で、「１年間で国会議員１２人が所属する国政政党へと成長することができた。予想を超えていた」と振り返った。みらいは昨年５月に人工知能（ＡＩ）エンジニアの安野氏が発足させた。同７月の参院選で安野氏が当選するなど政党助成法上の政