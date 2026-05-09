お笑いコンビ「トミーズ」の雅（66）が9日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）に生出演。詐欺被害にあいかけたことを明かした。この日は手口がますます巧妙化する詐欺について取り上げた。雅は「僕は絶対詐欺なんか引っかからないと思ってたけど、ヤバかったわあ…」と切りだした。【重要】楽天カードご請求金額のお支払いについて、というタイトルのメールが届いたという雅。文面には「ご登録口座から自動引落が未遂