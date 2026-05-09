定年退職は、家計の支出が大きく変化するタイミングです。その際、退職金という「これまで受け取ったことのない大金」を手に入れることで、冷静な判断を失ってしまう人も……。では、そうならないためにどのような準備・対策が必要なのか、64歳男性の事例をもとにみていきましょう。幸せなセカンドライフに忍び寄る“破産の足音”シンジさん（仮名・現在64歳）は、同い年の妻と2人暮らしです。ひとり息子はすでに結婚しており、自