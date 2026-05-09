日本を訪れる外国人旅行者から、しばしば「忘れもの、なくしものが出てきた」という驚きの声を聞くことがあるが、遺失届の受理状況と拾得届の受理状況のデータを見ると、実際にかなりの割合で「戻ってくる」ことがわかる。本記事では『データで読み解く「日本経済」のリアル【エンタメ・スポーツ・事件編】』から一部を抜粋し、日本社会の実情を見ていく。落ちていたものを交番などに届けてくれる親切な人が多数警視庁の「令和6年