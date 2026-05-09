タックスヘイブンの多いカリブ海を税制面から統治するのがカリブ共同体（カリコム）です。カリコムは過去カリブ海の一帯がイギリス領であった背景から、周辺国同士の協力を推進する国際機関として設立されました。現在は特殊な税制や特定の企業に対する優遇措置の提供など、金融ネットワークの中心的存在となっています。著・矢内一好氏のゴールドオンライン新書『富裕層が知っておきたい世界の税制【カリブ海、欧州編】』から一部