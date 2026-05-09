セリアの棚にミニ四駆のモーター、割り箸に磁石――。小学4年生の息子が身近な材料を組み合わせて春休みに作り上げたのは、アームが電動で動く本格的なクレーンゲームでした。母親がその写真と動画をThreadsに投稿したところ、「控えめに言って天才」「将来エンジニアになりそう」と驚きの声が相次ぎ、2.5万件以上のいいねを集めています。【動画10秒】特にこだわったところは、電動で動くアーム投稿したのは、2児の母・ともさん（