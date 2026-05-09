高い性能と実用性を両立世界には様々な自動車メーカーが存在しますが、1909年の創業以来、職人の手作業によるクルマづくりを続けてきた英国「モーガンモーター・カンパニー」は、車重600〜1000kg前後のライトウエイトスポーツを製造するメーカーとして知られています。そんなモーガンが2025年3月に英国でワールドプレミアし、2025年11月22日から24日までの3日間にかけて開催された「Japan Mobility Show Nagoya 2025 名古屋モ