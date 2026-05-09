子どもが高校や大学を卒業して就職すると、子育てもひと段落しますよね。今まで子どもにかかっていた教育費や生活費もなくなり、家計的にもかなり楽になるのではないでしょうか。しかしなかには子どもが就職後も、いろいろと親が援助するケースもあるようです。ママスタコミュニティには「就職する子どもにどこまでお金を出す？」というタイトルで、こんな投稿がありました。『高校を卒業して就職します。車の免許、車の購入は親持