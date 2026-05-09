旦那さんもママも働いていて生活する分には困らない収入があっても、子どもの進学などを考えると不安になることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママも、お金のことで悩んでいる様子。こんな投稿がありました。『世帯年収800万円。ネットで見ると決して低いほうではないけれど、お金のことが不安で不安で仕方ない。生活していくだけなら余裕だけれど、子どもにかかるお金を考えると吐きそう。これから中学生高校生にな